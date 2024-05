Karen Caro, exesposa de Luis R. Conriquez, ¿le manda indirectas al cantante?

¿Qué pasa entre Karen Caro y Luis R Conriquez?

Acusaciones y apoyo en redes sociales

Celebración y mensajes en Instagram

De unas semanas a la fecha, el nombre de Karen Caro, exesposa de Luis R Conriquez, ha dado mucho de qué hablar.

Por medio de sus redes sociales, el cantante aseguró que la madre de sus hijos lo golpeó, así como a su nueva novia.

No obstante, parece que Karen no ha superado del todo a su ex, pues da la impresión que le ha mandado indirectas a través de su cuenta de Instagram.

