Internautas aseguran que el cantante tendrá un final como el de Chalino Sánchez

A pesar de no haberse dado a conocer el contenido de la carta, muchos de los internautas aseguraron que podría tratarse de una amenaza de muerte, mientras que otros señalan que podría ser una petición de una canción, pero de ser así el intérprete del narcocorrido ‘JGL’ no tardaría en leer el texto y mucho menos el leerla en dos ocasiones y mostrar un semblante nervioso.

Los internautas no dudaron en acudir a la caja de los comentarios donde también sugirieron que tendría el mismo final que el intérprete de ‘Nieves de enero’, “Esta historia ya pasó antes y espero que no acabe de la manera que muchos saben”, “Nooo ya perdimos a Chalino y luego tú, ya no será lo mismo sin ti”, “Y alzó el codo igual que Chalino”, “Cuídese mucho Luis R ojalá no sea algo malo”, se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Luis R Conriquez carta.