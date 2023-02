Sin embargo, el nuevo video comenzó a circular en la plataforma de TikTok, y todo mundo ha quedado sorprendido por la forma en que se ve, algo que no creen por la edad que tiene y como lucía hace algunos meses, pero su cambio radical no se sabe si fue producto del gimnasio o del bisturí, sin embargo, eso poco importó, sobre todo para las mujeres que lo siguen, se informó sobre el video donde Luis Miguel reaparece.

Cabe recordar que el 14 de febrero en pleno Día del Amor y la Amistad, el cantante mexicano Luis Miguel reapareció para anunciar que llevará a cabo una gira en 2023 pero no ofreció mayores detalles. “El Sol de México”, como llaman al cantante de 52 años, hizo oficial su regreso a los escenarios mediante un mensaje en redes sociales. El estelar intérprete sorprendió a sus seguidores al anunciar en su cuenta oficial de Instagram su regreso a los escenarios tras una larga ausencia, pero no precisó fechas.

La gente de inmediato reaccionó a su cambio de look: “Está guapísimo”, “que bello como siempre”, “está cada vez mejor”, “es un sueño, como el vino pasan los años y se ve mejor”, “que elegancia la de Francia”, “único, bello, su voz me cautiva”, “hermoso”, “el único rey”, “ya vi de dónde sacó lo guapo”, “lo amo más de 30 años”, “hace mucho que no se veía así de guapo”.

NO LO DEJAN DE ELOGIAR

La gente no dejó de lanzarle elogios: “Podrá envejecer, pero la clase, porte y elegancia no lo pierde”, “te amo miky. Pongo en tela de juicio mi heterosexualidad jajajaja. El mejor la mera neta mano”, “¿Se puede estar más guapo?”, “todo un príncipe”, “cada día más lindo”, “divino”, “amorcito”, “aparece en mi vida bebé”, “por ti le echo ganas a la vida”, fueron los elogios.

“No sé si estén de acuerdo conmigo, pero este señor no tiene perdón, está guapísimo ¿Qué le pasa? Y luego súmenlo a su hermosa voz WOW”, “¿Cómo hace para estar tan guapo?”, “Ya está, que se suba, así al escenario. Que look!”, “Nada que ver con el de 2017-2019. Ahora está espectacular”, “está guapísimo, bueno a mí no me gusta, a mí me gusta”. Archivado como: Luis Miguel reaparece