Asegura el cantante que él es ‘buena persona’

Hunden a Luis Fonsi y le recuerdan lo que le hizo a Adamari López

Los motivos por los cuales Fonsi y Adamari terminaron su relación Luis Fonsi críticas Adamari. Fonsi es un artista que ha sabido lidiar con las críticas que la gente le ha hecho, pues recordemos que estuvo casado con la presentadora y actriz Adamari López del 2006 al 2009, cuando él decidió darle fin al matrimonio, con ella padeciendo cáncer de mama. Esta sin lugar a dudas, fue una de las situaciones más difíciles que le ha tocado lidiar a la cantante boricua, pese a esto, el cantautor y bailarín puertorriqueño ha sido foco de críticas en los últimos días debido a unas declaraciones que hizo en su cuenta de Twitter, e inmediatamente los internautas le reclamaron lo que le hizo a Adamari… Luis Fonsi críticas Adamari: Comparan al cantante con personaje malvado Luis Fonsi fue comparado con un personaje de ‘House Of The Dragon’, precuela de la serie ‘Game Of Thrones’, muchos aseguraron que el intérprete de ‘Despacito’ se parecía bastante a Ser Criston Cole, un personaje malvado de dicha serie, y así fue como lo dijo la dueña del tweet donde se le compara. Ella escribió “Como te odio Luis Fonsi”, refiriéndose realmente al personaje villano que es bastante parecido al cantante puertorriqueño, sin embargo, el ex de Adamari López nunca se imaginó que su respuesta iba a generar bastante odio mediático. Archivado como: Luis Fonsi críticas Adamari

Se define a sí mismo como buena persona, pero le recuerdan lo que pasó con su ex… Resulta ser que el intérprete de ‘Échame la Culpa’, respondió al tweet de esta usuaria de Twitter diciendo lo siguiente: “Cuando me quito mi armadura, soy buena gente”, refiriéndose completamente a que él se considera una buena persona, sin embargo, mucha gente no opina lo mismo… Cientos y cientos de personas inmediatamente comenzaron a responder el tweet del cantante y lo atacaron fuertemente, pues le recordaron que había ‘abandonado’ a Adamari López cuando ella más lo necesitaba. Y es que Fonsi le pidió el divorcio a la presentadora cuando más apoyo necesitaba, así lo dijo ella en diversas entrevistas. Archivado como: Luis Fonsi críticas Adamari

Luis Fonsi críticas Adamari: ¿Qué cosas le dijeron? Entre los comentarios más destacados, los cuales, tuvieron un gran impacto, está el siguiente: “¿Si? ¿Tu no fuiste el que le pidió divorcio a su esposa mientras estaba en quimioterapia?”, respondió una usuaria de Twitter al escrito que el puertorriqueño hizo. “Creo que te has confundido y quisiste decir: “Cuando me quito mi armadura, soy tan miserable que le dije a mi ex mujer, el asco que sentía a su lado cuando era el peor momento de su vida en un proceso de cáncer” Así que Fonsi, apúntale bien a lo que eres”, “¿Cómo vas a ser buena persona si abandonaste a tu esposa cuando tenía cáncer? En fin, asco de hombre”, “Eres la mam#$ ‘Ser Criston Fonsi’ ‘Hacedor de reyes’ y ‘Abandonador de esposas'”, “Pregúntale a su ex a la que abandonó porque tenía cáncer… igual puede coincidir con usted de que es buena gente”, se leen algunos de los comentarios en Twitter. Archivado como: Luis Fonsi críticas Adamari

Fonsi habría lastimado gravemente a Adamari con sus palabras A Luis Fonsi le recordaron bastante una entrevista que Adamari López dio al programa ‘Al Rojo Vivo’, en donde habló sobre las polémicas declaraciones que él le hizo, diciéndole que ‘ya no la deseaba como mujer’, debido a todos los tratamientos a los que se estaba sometiendo para combatir el cáncer, y él lo habría dicho sin piedad alguna a la cara: “Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, reveló Adamari en el 2013 a Telemundo. Archivado como: Luis Fonsi críticas Adamari