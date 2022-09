“Fuerza a mi Puerto Rico del alma. Somos muestra y ejemplo de un pueblo fuerte y resiliente.Mis pensamientos están ahora con nuestros hermanos de República Dominicana. #Fiona”, escribió el intérprete de temas como Despacito, No me doy por vencido y Aquí estoy yo, sin imaginarse las reacciones de los internautas.

“Póngase con buenas ‘lucas’ para ayudar a su gente”

A pesar de que la mayoría, si no es que prácticamente todos sus seguidores, le agradecieron por sus palabras en estos momentos tan difíciles que se están viviendo en Puerto Rico, al igual que en República Dominicana, hubo quienes criticaron a Luis Fonsi por no hacer algo más de su parte: “Póngase con buenas ‘lucas’ para ayudar a su gente”, aunque eso no sería todo lo que le dijeron.

“Habla con Guido (refiriéndose a Guido Gómez Mazara, de República Dominicana) para que te mande algo de plata de las que le robó en el 2019. Para que ayudes a tu pueblo y no estés metiéndote donde no te interesa nada ni conoces nada”, “Tú bien cómodo en tu mansión”, “Si tu pena no viene con acción, donaciones y ayuda, borra este post porque lo que estás haciendo es morboso. No necesitamos estas imágenes y videos, ya el pueblo lo vivió en carne propia”.