Triste noticia para Luis Ernesto Franco

A casi dos años de perder a su padre, fallece su mamá Elsa Tiznado

“Gracias por darme la vida y siempre ser mi porrista #1!”, expresó en redes sociales

“Te amo por siempre”. Un triste inicio de año fue el que tuvo el actor mexicano Luis Ernesto Franco, a quien se le recuerda por su participación en Camelia la texana, Bajo el mismo cielo y Señora Acero, entre otras producciones, ya que por medio de sus redes sociales dio a conocer la noticia del deceso de su madre, Elsa Tiznado, a quien le dedicó un emotivo mensaje.

Cabe recordar que fue en mayo del 2021 que el joven histrión, nacido el 21 de diciembre de 1983 en Tepic, Nayarit, en México, perdió a su padre, del mismo nombre que él. En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, contó que cuando cumplió 35 años recibió uno de los mejores regalos que le habán dado en su vida: poder estar de nueva cuenta con sus papás, los cuales se divorciaron cuando él tenía apenas cuatro años de edad. Se tomaron una foto los tres juntos.

“El cielo está de ‘party'”: Luis Ernesto Franco

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, Luis Ernesto Franco compartió una serie de imágenes en las que aparece acompañado de su madre, Elsa Tiznado, a quien le dedicó las siguientes palabras: “El cielo está de ‘party’! Sé que estás danzando, gozando y brindando con mis abuelos, mi papá y Los Ángeles que te recibieron en las puertas del cielo”.

“Vuela, vuela alto, madre mía… que aquí te recordaremos con mucho amor e historias donde hablar cosas hermosas de ti, no será difícil. Y no por que fuiste perfecta, porque nadie lo somos, pero porque reconozco la madre amorosa, divertida y siempre orgullosa de sus hijos que fuiste. Hiciste lo que pudiste, con las herramientas que tenías y no tengo duda del inmenso amor que me tenías”.