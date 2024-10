Luis Enrique Guzmán celebra sentencia que retira su apellido al hijo de Mayela Laguna

“Ya, ya se terminó, ya se terminó. Este, sí, nada más les pido eso, ¿no? Que, este, sí se quita el apellido, ya mi hijo ya no es figura pública, entonces les pido, por favor, que ya no se mencione. Lo más que puedan, por favor”.

Laguna aclaró que no piensa apelar la sentencia: “Y no voy a hablar más de este tema, porque esto se va… Esto ya queda… No voy a hacer nada… Se queda para siempre… Se finaliza, gracias a Dios”.

Sobre el nuevo nombre de su hijo, señaló: “Sí, llevará mis apellidos. Gracias a Dios”.

También recalcó que no quiere recibir manutención de Guzmán para el menor: “No, no, no, yo no quise nada. No, yo no quiero nada. Ya, se acabó. Se acabó”.

Laguna subrayó que no quiere que su hijo tenga contacto con su ex: “No, [Luis Enrique] no quiere tener contacto con él”.