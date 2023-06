A través de las redes sociales se ha dado a conocer que Luis Enrique Guzmán Pinal, hermano de la cantante Alejandra Guzmán no es el padre del que debería ser su hijo. Esto debido a que lo había sometido a una prueba de genética en donde los resultados no fueron favorables .

En el comunicado se puede leer que el abogado explica que el afecto de Luis Enrique Guzmán por Apolo no cambiará: «Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma», se lee.

Le llueven las críticas

Es probable que el caso de Luis Enrique Guzmán Pinal tenga un impacto significativo en la legislación mexicana. Es posible que el caso pueda dar lugar a cambios en la ley sobre la negación de la paternidad. Actualmente, la ley mexicana permite que un hombre niegue la paternidad si puede probar que no es el padre biológico del niño. Sin embargo, la ley no especifica qué evidencia se requiere para probar que un hombre no es el padre biológico.

«Ay no que triste, el niño no tiene la culpa», «Debió guardárselo para él y seguir siendo su padre, la que debe dar explicaciones es la mujer. Y si alguien merece un “ castigo “ es la mujer no ese pequeñito», «Que humillación le hacen a ese niño», «Aunque no lleve su sangre si lo amara no lo expondría de esta manera pública», fueron algunos comentarios. Archivado como: Luis Enrique Guzmán hijo. PARA VER EL COMUNICADO DA CLICK AQUÍ .