Luis Ángel “El flaco” toma inesperada decisión tras problemas de salud

Además, instó a no sorprenderse si en futuras presentaciones lo ven optar por refrescos o agua en lugar de bebidas alcohólicas.

El pasado viernes 26 de enero, el ex vocalista de Los Recoditos reveló un crucial anuncio a través de un video, detallando las razones detrás de su significativa decisión.

«Tengo algo que decirles a todos mis fans, es algo muy importante para mí y quisiera que lo supieran y me apoyarán en esta decisión que he tomado», comenzó diciendo el cantante.

La decisión de «El Flaco» no solo refleja su cuidado personal, sino también su solidaridad con «El Yaki» en este importante cambio de vida.

«Él me prometió en noviembre que ya no iba a tomar y le dije: ‘ si tu dejas de tomar loco yo dejo de tomar’…»,dijo El Flaco.

Pide apoyo a sus seguidores

Luis Ángel, conocido como «El Flaco», concluye solicitando el respaldo y comprensión de sus seguidores.

Enfatiza que, en sus futuras presentaciones, no lo verán consumir alcohol. A pesar de reconocer la dificultad que esto implicará, está comprometido a cumplir su promesa.

Algunos de sus seguidores le dejaron comentarios de apoyo: «El alcohol no ayuda a vivir sanamente y no se necesita», «El alcohol no se necesita para disfrutar de la vida».

«Aplaudo tu decisión el alcohol sólo destruye», «Tienes que hacerlo de por vida», le comentaron. VER VIDEO DEL MIMOSO AQUÍ.