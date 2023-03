Luis Ángel Flaco hospitalizado: “Que te mejores, flaquito”

Luis Ángel mejor conocido como ”El Flaco” se encuentra en la ciudad de Monterrey por cuestiones laborales, un día antes de ser internado ofreció una conferencia de prensa en donde promociona su evento del próximo 18 de marzo. En dicho evento iba a compartir el escenario con varios grupos musicales.

Hasta el momento de la redacción de la nota no se ha revelado cómo es que se encuentra el cantante, solo que se mantiene estable en el hospital y que se le están realizando estudios. A pesar de todo, el mexicano ya reaccionó en su cuenta de Instagram con una foto donde sostiene un ramo de rosas amarillas y se puede leer un mensaje: “Que te mejores, flaquito”. Y escribió: “El que no me quieren mis fans, me dicen”. Archivado como: Luis Ángel Flaco hospitalizado