La desgarradora confesión de Luis Ángel ‘El Flaco’ antes de que muriera su hija

Luis Ángel hace terrible confesión.

¿Presentía la muerte de su hija?

Entrevista causa conmoción.

Tras darse a conocer la noticia de la muerte de María Fernanda, revelan la desgarradora confesión del cantante Luis Ángel ‘El Flaco’.

En una entrevista para ‘Hoy Día’, el actor confesó que su mayor temor era perder a uno de sus hijos.

Además, aseguró que él no le temía a la muerte, puesto que es un proceso natural y que en algún momento lo vivirá.

María Fernanda, es la hija de su exesposa y a quien consideraba de su sangre, sin importar el parentesco.

LUIS ÁNGEL HACE CONFESIÓN

En el pasado mes de abril, Luis Ángel ‘El Flaco’, fue entrevistado por medio del programa ‘Hoy Día’, donde tocó tema de Julián Figueroa.

En aquel momento, el hijo de Maribel Guardia había perdido la vida pocos días antes, por lo que el cantante fue cuestionado sobre sus temores.

«Yo no tengo miedo a morirme, no es que sea supervaliente, ya sé que me voy a morir», informó el cantante mexicano para ‘Hoy Día’.

«Sé que yo algún día me voy a morir, pues ya nací, el siguiente paso por esta tierra es morir, no le tengo miedo», aseguró Luis Ángel.