Luis Alberto en La Mega: “Hay que atreverse a abrir los caminos”

De ser mesero en restaurantes en Miami Beach pasó a ser actor de telenovelas. “Es que cuando trabajas de mesero conoces mucha gente y en aquel tiempo una importante casa productora (Fonovideo) hacía novelas para Univisión y me dijeron que hiciera un casting, me atreví, lo hice y un mes después me llamaron para interpretar al “ malvado Porfirio”, un vendedor de drogas”. Iban a ser tres capítulos nada más; sin embargo, mi personaje se extendió casi toda la novela La mujer de mi Vida”, recordó.

El productor y locutor nos comparte que en la ciudad de Orlando también estuvo activo en el teatro de la mano de la Sociedad Actoral Hispanoamericana y con Contraparte. Con esta última tuvo la oportunidad de ser el primer venezolano que actuaba en español en el prestigioso Dr. Phillips Center for The Performing Arts.

“Y lo último que hice en teatro en inglés fue My Mother’s Severed Head. Mi papel era el de un padre de familia mexicano. ¿Sabes quién era el productor de esta obra? El mero mero Bruce Willis. Fui muy afortunado”, concluye García. Cabe destacar que el ímpetu de este actor y locutor también lo llevó a participar como “extra” en muchas series de televisión americana como Blue Bloods, Madam Secretary, Law and Order, entre otras.

Su llegada a La Mega en Atlanta

“Te lo juro que era alucinante, conocí a Mattew Perry de la serie Friends porque estaba trabajando en una serie donde yo era un extra, y así mil cosas”, cuenta Luis Alberto, que estuvo en un video musical del tema Downtown con JBalvin y Anitta. “¡Te imaginas, ahí 8 horas en un mismo techo con J Balvin y Anitta participando en su video!. Te digo, super genial y ambos muy cool con todos los actores”.

“Son mil anécdotas, la otra vez venía en un vuelo y me puse a ver la película In The Heights, pues ahí aparezco en primer plano personificando a un taxista de NYC, y yo riéndome solo de la felicidad de cosas que hice y logré”. Cuando le preguntamos por qué Georgia, enseguida nos respondió sonriente: “Por La Mega, estoy feliz con el cambio, la oportunidad de conectarme con tanta gente cálida y trabajadora no tiene precio. Me encanta el clima y toda nuestra comunidad”.

García nos ofrece una tarde radial vertiginosa, ocurrente, dramática e irreverente todos los días de 3PM a 7PM por La Nueva Mega 96.5 FM 105.1 FM. Luis Alberto es un comunicador efectivo que de manera sinigual se conecta con su audiencia, usa su imaginación, efectos de sonido, su entrenamiento actoral y un carisma único.

“Yo con mi fantasmita, mi risa estridente y mis vasos quebrados soy feliz y ahora tengo un segmento llamado ‘La Batalla de los Sexos’, con Elizabeth Medina, que está muy divertido, nos morimos de risa”, acota Luis Alberto riendo a mares.