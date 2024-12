Luigi Mangione recibe cartas y apoyo financiero en prisión tras ser acusado de asesinato

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, ha recibido una inesperada ola de apoyo mientras permanece detenido en una cárcel de Pensilvania.

Según informó el diario New York Post, Mangione ha acumulado decenas de cartas, correos electrónicos y depósitos financieros.

Estos provenientes de admiradores y seguidores que lo han convertido en una figura viral en redes sociales.

Durante sus 10 días en el correccional de Huntingdon, donde permaneció antes de ser trasladado a Nueva York para enfrentar los cargos en su contra, Mangione recibió 87 cartas, 54 correos electrónicos y 163 depósitos en su cuenta penitenciaria.

Aunque las autoridades no han revelado el monto exacto de los depósitos, estos fondos le han permitido al acusado adquirir bocadillos y otros artículos disponibles dentro del centro penitenciario.

REPORT: Alleged UnitedHealthcare CEO k-ller Luigi Mangione received more than 140 messages from admirers while locked up for 10 days in Pennsylvania.

Mangione received 54 emails, 87 physical letters, and 163 deposits into an account allowing him to buy snacks and other… pic.twitter.com/UH2w6mfUJQ

— RedWave Press (@RedWave_Press) December 21, 2024