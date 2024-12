Quién es Luigi Mangione, sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

En un impactante giro de los acontecimientos, Luigi Nicholas Mangione ha sido identificado como el principal sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

El asesinato tuvo lugar la semana pasada frente a un hotel Hilton en la ciudad de Nueva York, horas antes de una importante conferencia de accionistas.

Mangione, de 26 años originario de Maryland, fue arrestado el lunes en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania.

El joven fue reconocido por un empleado del McDonald’s, quien vio su rostro en un cartel de búsqueda.

Según informaron las autoridades, al momento de su detención Mangione portaba un arma de fuego conocida como «ghost gun» con un supresor, y una identificación falsa.

También se encontraron escritos en su poder que contenían críticas hacia la industria de la salud; esto podría arrojar luz sobre sus posibles motivaciones.

Sin embargo, la policía señala que es demasiado pronto para determinar un motivo claro.

Sus redes sociales crecieron exponencialmente, pero luego fueron dadas de baja.

🚨BREAKING: NYPD gives a press briefing after capturing Luigi Mangione

This is what we know so far:

– He was an Ivy League graduate

– he had a gun, fake ID’s, and a manifesto

– he described himself as an anti-capitalist

pic.twitter.com/6EyET0cPLJ

— Bo (@dittletv) December 9, 2024