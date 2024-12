Luigi Mangione contrata a ex fiscal de Nueva York para su defensa en caso de asesinato

Luigi Mangione, el joven acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ha contratado a la reconocida ex fiscal de Nueva York Karen Friedman Agnifilo para su defensa.

La contratación de Agnifilo, quien es una figura destacada en el ámbito legal, fue confirmada por su bufete de abogados, Agnifilo Intrater LLC.

A través de un comunicado, la firma indicó que no harán más declaraciones en este momento.

Karen Friedman Agnifilo es conocida por su amplia trayectoria en la Fiscalía de Manhattan, donde se desempeñó durante siete años como fiscal jefe adjunta bajo la supervisión de Cyrus Vance Jr.

