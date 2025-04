Gran jurado acusa formalmente a Mangione de asesinato con arma de fuego y tres cargos más

Bondi dijo que fue un «asesinato premeditado y a sangre fría» contra un CEO y padre de familia.

Lo que según los abogados no respeta la presunción de inocencia, y además esta publicitó el caso en su cuenta de Instagram oficial.

Algo que argumentan que pudo sesgar al gran jurado, formado por ciudadanos.

Mangione está convocado mañana, en el festivo de Viernes Santo, a comparecer ante un tribunal federal de Nueva York.

Luigi Mangione has been indicted on federal charges of two counts of stalking, firearms offense, and murder through the use of a firearm.

Murder through the use of a firearm makes him eligible for the death penalty if convicted. pic.twitter.com/33VkdeduQN

— Pop Base (@PopBase) April 17, 2025