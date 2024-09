Lue Chang acabó con la vida de un músico en Minnesota.

Brooklyn Park, Minnesota. Un terrible suceso ha conmocionado a la comunidad tailandesa en Estados Unidos.

Un hombre fue acusado de asesinato en segundo grado tras disparar fatalmente a su primo, un popular músico tailandés, durante una celebración familiar.

El incidente ocurrió el pasado 21 de septiembre en la casa de un familiar, donde se reunieron aproximadamente 30 personas para celebrar los recientes nacimientos en la familia.

Según los testigos, Lue Chang, de 32 años, disparó dos veces contra Nichanon Kittikroekphon, quien era conocido como «Tswb Moua» en la escena musical tailandesa.

La víctima, de 32 años, cayó al suelo tras los primeros disparos. Reportó el medio LAW & CRIME.

2/

This Saturday Brooklyn Park shooting turned fatal.

Nichanon Kittikroekphon, 34, of Coon Rapids died as a result of his injuries.

Lue Chang, 32, (below) is being held on probable cause murder. pic.twitter.com/tuLPv57Spg

— CrimeWatchMpls (@CrimeWatchMpls) September 24, 2024