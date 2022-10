Orgullosa de la película

“Se me llena el corazón de orgullo por ser testigo de tu constancia, tu pasión, tu dedicación y tu talento. Se me cae la baba de ver en lo que te has convertido … sensible, amoroso, apasionado, disciplinado, paciente, chin*** y un montón de cosas bonitas que la gente que estuvo en este proyecto conoció de muy cerquita. “

“Tu reuniste a este equipo generoso de personas talentosas que, como dijiste, tenían que formar parte de esta historia. Tu liderazgo y tu guía convirtieron este proyecto en uno de esos que se quedan para siempre en el corazón.

Gracias eres por ser mi hermano, mi amigo, mi compañero de buenas y malas y mi confidente. Te amo."