Aseguran que Ludwika Paleta fue infiel a su esposo con una comediante

La transmisión del comediante de stand up nacido en Ciudad de México se volvió viral a las pocas horas, esto debido a los “secretos oscuros” que reveló O Farrill a todo el mundo sobre los “stand-uperos” del país.

Ricardo O Farrill en días pasados realizó una transmisión en vivo la cual se volvió muy polémico, esto debido a que “sacó los trapitos” de varios comediantes de stand up en México y reveló que Ludwika Paleta le fue infiel a su esposo con la comediante mexicana, Isabel Fernández.

El “en vivo” del comediante mexicano no se encuentra disponible en este momento, esto debido a que O Farrill decidió borrar el contenido, sin embargo, gracias a la fuente “Univisión”, se alcanzaron a rescatar los comentarios hacia Ludwika Paleta.

Asegura que a la comediante mexicana no le interesa que Ludwika esté casada

Asimismo, el comediante terminó por afirmar que a Isabel no le importó que Ludwika estuviera casada, dicha declaración viene después de que la propia comediante le confesara a O Farrill lo que hizo en su momento, informa la fuente.

“Es una persona que no tiene problema con eso (de que Ludwika estuviera casada), porque les digo, me ha tocado verla borracha, se pone intensa y me quiere agarrar”, dijo O Farrill, por lo que parecen ser malas noticias para la actriz mexicana-polaca, si deseas leer una nota relacionada, haz click AQUÍ.