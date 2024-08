Actriz y comediante mexicana confiesa que su novio la v1oló

Lucila Mariscal ofrece reveladora entrevista

La actriz y comediante mexicana sufrió violación de parte de su novio

«Empecé a llorar y entonces él vio la sangre»

Con más de 50 años de trayectoria artística, es una de las actrices y comediantes más queridas de todo México.

Desde la aparición de su personaje, doña Lencha, se ganó la simpatía de chicos y grandes.

Sin embargo, en los últimos años ha sufrido varios tropiezos en su estado de salud, de lo que ha podido salir adelante.

Por otra parte, Lucila Mariscal confesó en reveladora entrevista que sufrió violación por parte de su novio.

«Me violó a los 16 años»

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambio mi destino, Lucila Mariscal le dijo que su novio la violó cuando tenía apenas 16 años de edad.

La actriz y comediante recordó que esa época era muy diferente a la de hoy en día: «Si tienes dinero, se casa contigo».

Comentó también que lo quería mucho y que se llamaba Moisés. Como no ‘le soltaba prenda’, abusó de ella.

«Por eso yo no tomo porque me llevó a un lugar que estaba en el Centro y no sé si se puso de acuerdo con el mesero, pero algo le pusieron a mi bebida», aseguró.