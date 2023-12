Lucho Borrego rompe el silencio y revela lo que sufrió de niño

«Voy a establecer una defensa muy sentida con los buenos sacerdotes, por algo que nunca les he dicho, yo también he pasado por esas situaciones», confesó el presentador.

Lucho Borrego confiesa sufrir abuso

«En un momento de mi vida, siendo un niño de 13 años, en el colegio donde yo estudiaba en Santa Marta, sí hubo un acercamiento impropio de quien era el rector de mi colegio», confesó.

«Y que yo sabía que había tenido ese tipo de acercamientos con otros niños de mi colegio», agregó sobre la situación que vivió en su adolescencia.

«Esto mi familia no lo sabe, no sé si lo callé por miedo o angustia, pero siempre me refugié en Dios y en los buenos sacerdotes que he tenido a lo largo de mi vida», expresó.

«No puedo tirarle una patada a mi iglesia y a mis buenos sacerdotes por malos sacerdotes, sacerdotes que hacen este tipo de infamias con pequeñitos», sentenció contundente.