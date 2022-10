SALE A DECIR CÓMO SE ENCUENTRA

Fue el propio gladiador que ya repuesto de la golpiza, hizo un video en las redes sociales para explicar qué le sucedió y como se encuentra ante tremenda ‘guillotina’, de manera textual dijo lo siguiente: “Qué tal amigos antes que nada muy buenas noches, les habla Blue Panther, este es un pequeño comunicado para todos los grandes aficionados”.

“Desafortunadamente tuve un accidente en la primera caída donde Kráneo, un excelente luchador, con 140 kilos de peso, me cayó en el cuello, tuve una contusión en el área cervical. Posteriormente me hicieron todo el chequeo médico, no tenemos nada de gravedad”. Agradeció el cariño que recibió de la gente y dijo 2sabemos que no estamos solos”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Luchador Blue Panther