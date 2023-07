Lucero respondió a los periodistas

Según la revista TVNotas, en medio de unas rápidas preguntas Lucero respondió a los periodistas: “(Estoy) bien, bien, muy tranquila. Todo fluye y todo va muy bien, gracias a Dios”, dijo la también actriz de telenovelas respecto a su estado emocional.

Sin embargo, cuando los medios le cuestionaron sobre los rumores si volvería con su ex marido y padre de sus hijos, Manuel Mijares, la cantante respondió entre risas mencionando: “No, no, gracias. No muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”.