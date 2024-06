¿LO SACA DEL CLÓSET? Lucero rompe el silencio y tras decir que Mijares usa zapatos de mujer, ella decide contar la verdad

Lucero rompe el silencio sobre Mijares

La «Novia de América» habló sobre el calzado del cantante

«No lo sé, Rick», declaró la intérprete

El reconocido cantante Manuel Mijares, conocido popularmente como el “Soldado del amor”, ha generado polémica en redes sociales.

Esto ocurrió tras su reciente aparición en un espectáculo que se llevó a cabo en Madrid, mientras estaba acompañado por parte de Lucero y Lucerito.

Lo que más llamó la atención no fue su presencia, sino el peculiar calzado que eligió para la ocasión: unos zapatos blancos estilo «Mary Jane» con plataforma.

Ante su elección de calzado, los internautas no dudaron en burlarse y sobre todo, que Mijares ahora forme parte de diversos memes en redes sociales.

LUCERO ROMPE EL SILENCIO ANTE ZAPATOS DE MIJARES

La conversación en torno a sus zapatos alcanzó tal magnitud que incluso llegó a la cuenta de X “La tía Sandra”, una conocida figura en redes que intentó ridiculizar al cantante con un tuit.

«Si te gustaron los zapatos que MIJARES usó en Madrid, aquí los puedes comprar por $1,700 pesos en Liverpool. Zapato Westies para mujer», escribió la cuenta.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Muere famoso presentador de televisión

Lucero, ex esposa de Mijares y madre de su hija Lucerito, no tardó en responder a este intento de burla.

«No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos, no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso», le contestó la cantante.