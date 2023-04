Nuevamente Lucero se ha posicionado en la opinión pública, pero no fue por algo que ella misma haya cometido, sino que en esta ocasión fue un fan quién cometió un acto en contra de la intérprete de ‘No me hablen de él’, pues mientras la cantante ofrecía su concierto fue atacada físicamente. Archivado como: Lucero jalón de cabello.

Lucero jalón de cabello: La cantante es una de las personalidades que se ha robado el cariño de muchos debido a su gran sencillez y acercamiento con su público, cabe señalar que se ha posicionado como una de las grandes artistas mexicanas del momento, pero no todo es miel sobre hojuelas para Lucero, pues también se ha visto envuelta en diversas polémicas .

Lucero vivió un incómodo momento después de que trató de convivir con un pequeño grupo de fans durante su presentación realizada en la Feria de Hermosillo, Sonora 2023. La cantante se acercó para convivir un poco y tomarse una que otra fotografía con sus fanáticos pero la llamada ‘Novia de América’ no imaginó lo que ocurriría.

Así fue la reacción de los internautas

Después de que el resto de las personas terminaron de tomar la fotografía, Lucero únicamente tomó su coleta para retirar la mano de la fan que le estaba estirando el cabello, volteó a ver si podía identificar quién había sido pero le resultó imposible, cabe mencionar que en ningún momento la cantante dejó de interpretar el tema tras la agresión.

“Que ganas de darle un par de cachetadas a esta insolente”, se puede leer dentro del video. Esto de inmediato desató la reacción de los internautas, “Y luego se quejan que los de seguridad no los dejan acercarse”, “Ay no que coraje me dio”, “Y la seguridad en sus laureles”, “Me tuve que aventar toda la canción esperando algo más”, “Yo esperando ver al insolente”, “Entre mujeres envidiosas, que horror”, se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Lucero jalón de cabello.