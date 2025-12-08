Lucero reafirma su devoción: el ritual que la une a la Virgen de Guadalupe
Publicado el 12/08/2025 a las 16:04
A pocos días del 12 de diciembre, la celebración guadalupana vuelve a unir a miles de devotos, y entre ellos destaca una vez más la cantante y actriz Lucero, quien reafirma su compromiso espiritual con la Virgen de Guadalupe.
La intérprete participa desde hace más de cuatro décadas en la tradicional serenata televisada dedicada a La Morenita, considerada por ella como una guía en lo profesional y lo personal.
Este año, la artista regresará a la Basílica acompañada de su hija, Lucero Mijares, para ofrecer “Las Mañanitas” en uno de los eventos religiosos más vistos del país.
Su presencia confirma una costumbre que, más allá de lo artístico, se ha convertido en un acto íntimo de agradecimiento y fe.
Lucero y un ritual que acompaña toda su carrera
La llamada “Novia de América” ha explicado en diversas ocasiones que acude a la Virgen en cada etapa importante de su vida laboral.
Su devoción, afirma, la ha protegido en escenarios, conciertos y foros de grabación, donde siempre busca transmitir mensajes positivos al público.
“Es mi manera de agradecerle por todas sus bendiciones y celebrarla en su cumpleaños. Me siento muy afortunada por este privilegio”, expresó en redes sociales al hablar de su participación anual.
El 12 de diciembre, fecha que concentra peregrinaciones y festividades en todo México, también simboliza para Lucero un compromiso que ha sostenido de manera ininterrumpida.
Una tradición familiar que crece con nuevas generaciones
En 2023, Lucero invitó por primera vez a su hija, Lucero Mijares, a unirse al homenaje en la Basílica, reforzando el carácter familiar de la celebración.
Desde entonces, madre e hija continúan esta herencia espiritual juntas, compartiendo escenario en una de las noches más emblemáticas para los creyentes.
Para 2025, la cantante celebrará 43 años consecutivos de presentarse ante la imagen de la Virgen, un récord que pocos artistas han logrado mantener.
Su participación ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un referente televisivo y musical para millones de hogares.
Las voces que acompañarán la serenata a la Virgen en 2025
La edición de este año contará con un amplio elenco de artistas que se unirán a Lucero y a Lucero Mijares en la tradicional vigilia guadalupana.
Se presentarán figuras como Carlos Rivera, Edith Márquez, Alexander Acha, Aída Cuevas y su hija Valeria Cuevas, todos habituales en esta celebración.
También participarán reconocidos intérpretes como Daniela Romo, Alex Fernández, Víctor García, María Victoria, Ana Cirré, Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola.
Cada uno aportará su voz para rendir homenaje a la santa patrona de México, reafirmando la importancia cultural y espiritual del evento.
Una celebración que une fe, música y tradición
La serenata a la Virgen de Guadalupe continúa siendo un puente entre generaciones y un espacio donde artistas y devotos comparten la misma emoción.
Para Lucero, el ritual va más allá de la música: representa gratitud, protección y un vínculo espiritual que la acompaña desde los inicios de su carrera.
Mientras millones de personas siguen la transmisión anual, la cantante reafirma que su fe sigue siendo un pilar fundamental en su vida.
A 43 años de iniciar esta tradición, Lucero mantiene vivo un legado de devoción que continúa inspirando a su público, señaló ‘El Heraldo de México‘.