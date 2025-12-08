Lucero reafirma su devoción: el ritual que la une a la Virgen de Guadalupe

Lucero y su devoción a la Virgen de Guadalupe

Serenata reúne a grandes voces

El ritual que la une a la guadalupana

A pocos días del 12 de diciembre, la celebración guadalupana vuelve a unir a miles de devotos, y entre ellos destaca una vez más la cantante y actriz Lucero, quien reafirma su compromiso espiritual con la Virgen de Guadalupe.

La intérprete participa desde hace más de cuatro décadas en la tradicional serenata televisada dedicada a La Morenita, considerada por ella como una guía en lo profesional y lo personal.

Este año, la artista regresará a la Basílica acompañada de su hija, Lucero Mijares, para ofrecer “Las Mañanitas” en uno de los eventos religiosos más vistos del país.

Su presencia confirma una costumbre que, más allá de lo artístico, se ha convertido en un acto íntimo de agradecimiento y fe.

Lucero y un ritual que acompaña toda su carrera

La llamada “Novia de América” ha explicado en diversas ocasiones que acude a la Virgen en cada etapa importante de su vida laboral.

Su devoción, afirma, la ha protegido en escenarios, conciertos y foros de grabación, donde siempre busca transmitir mensajes positivos al público.

“Es mi manera de agradecerle por todas sus bendiciones y celebrarla en su cumpleaños. Me siento muy afortunada por este privilegio”, expresó en redes sociales al hablar de su participación anual.

El 12 de diciembre, fecha que concentra peregrinaciones y festividades en todo México, también simboliza para Lucero un compromiso que ha sostenido de manera ininterrumpida.