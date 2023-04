Lucero muestra su verdadero rostro y ¿revela secreto para la juventud?

Lucero dejó ver su verdadero rostro

La cantante se mostró al natural en una publicación reciente

Ahora ¿revela secreto para la juventud?

Lucero muestra su verdadero rostro. La cantante mexicana se dejó ver al natural en una publicación reciente, su más reciente aparición tomó a sus seguidores por sorpresa al mostrarse de manera inesperada frente a la cámara. De una manera relajada se puede apreciar a la también actriz.

La mexicana sorprendió a sus seguidores apareciendo al natural en una de sus más recientes publicaciones en las redes sociales. En dicha publicación muestra su verdadero rostro causando la reacción de sus fanáticos quienes no dudaron en dar sus opiniones al respecto. Además ahora ¿revela secreto para la juventud?

Lucero muestra su verdadero rostro en publicación

Lucero muestra su verdadero rostro. La tarde del pasado sábado ocho de abril la cantante se dejó ver al natural mediante una publicación de su cuenta de Instagram. En ella se le ve relajada disfrutando del fin de semana con un par de lentes cubriendo sus ojos.

“Con mis lentes favoritos de la vacación, me los regaló mi amor” es el texto que acompaña la publicación realizada por Lucero. En la fotografía se puede apreciar fácilmente que aparentemente la cantante no lleva maquillaje alguno en su rostro además de no hacer uso de algún filtro.