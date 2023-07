«10 minutos antes de la función del domingo iba en las escaleras del teatro y me tropecé. Se me resbaló el pie. Se oyó un crack. Dije: ‘ya valió’. Me dolió mucho, pero aun así quise salir a escena. Duré 2 horas en el escenario. Acabó la función. Me llevaron al hospital, en la radiografía no salió nada, pero en la tomografía sí apareció que había una parte de la tibia rota», confesó Lucerito según Tv Notas.

Horas antes de aparecer por primera vez haciendo su debut en teatro, Lucerito Mijares sufrió un accidente y literalmente aplicó la famosa frase «Rómpete una pierna». Aunque la situación no fue así de grave, la joven sí se lastimó la pierna y tuvo que ser enyesada, haciendo que su debut no fuera como esperaba.

Dicho inconveniente no detuvo a Lucerito al grado de que no apareciera sobre el escenario, sin embargo ahora fue su mamá, Lucero , quien habló sobre el accidente que sufrió su hija y lo complicada que fue la situación. «Eso es lo que nos tiene a todos sorprendidos porque, ahora sí que el deseo de ‘rómpete una pierna’ se hizo realidad», dijo.

Reconoce la gran admiración que tiene por su hija al seguir actuando pese a su condición

La famosa cantante mexicana, madre de Lucerito Mijares, confesó que ella no podría estar en una situación así de complicada: «A mí me tiene, verdaderamente, no sé, anonadada. No sé si con mis 43 años de carrera podría estar ahí, en una situación así; yo, la verdad lo dudo», dijo al programa.

Por otro lado y finalmente, reconoció que su hija es muy valiente al lanzarse y no dejando de lado la obra a pesar de lo que le sucedió: «Es una mujercita muy valiente. Tiene una tenacidad y un amor por esto, que creo que aquí nos demuestra la verdadera vocación que tiene. Sufro un poco con ella, pero luego me alegro mucho de verla tan animosa y con tanta alegría. La admiro profundamente; si ya la admirada, ahora se me cae la baba», mencionó en Ventaneando.

