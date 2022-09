Lucero está de luto tras la muerte de su exsuegra, la madre de Mijares

“Si con una pena, el punto es como el consuelo que tiene en estos momentos de pensar que ella ya está descansando y que está tranquila y bueno, con la resignación y deseándole a la familia mucha fuerza y mucho ánimo”. Dijo la ex de Lucero para Despierta América. Archivado como: Lucero está de luto

La cantante mexicana fue vista en un aeropuerto en donde habló por primera vez de la muerte de Pilar Morán, su ex suegra. Cabe resaltar que Lucero y Mijares estuvieron casados por 14 años, lamentablemente después de esos largos años, se confirmó su separación en el 2011.

Lucero está de luto: Da a conocer si se ha comunicado con Mijares

Por otra parte, la intérprete de ‘A través del vaso’ dijo que cuando se enteró de la noticia inmediatamente se comunicó con quien es su ex esposo. “Si definitivamente, están todos muy tranquilos, muy en paz de saber que ya está descanso y pues bueno, son cosas que suceden”.

Lucero de 53 años dio a conocer que entre su ex suegra y ella siempre hubo una buena relación, a diferencia de lo que mucha gente decía: “A veces yo no entiendo esos comentarios, no se de donde salen o porque salen. La verdad es que nos llevábamos muy bien, una señorona, una mujer que sacó adelante a sus hijos, siempre de la mejor manera después de haber enviudado tan joven, muy fuerte, con unos ojazos, bailadora, fantástica…”, aseguró la cantante mexicana. Archivado como: Lucero está de luto