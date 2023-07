«10 minutos antes de la función del domingo iba en las escaleras del teatro y me tropecé. Se me resbaló el pie. Se oyó un crack. Dije: ‘ya valió’. Me dolió mucho, pero aun así quise salir a escena. Duré 2 horas en el escenario. Acabó la función. Me llevaron al hospital, en la radiografía no salió nada, pero en la tomografía sí apareció que había una parte de la tibia rota», confesó Lucerito y citó TVNOTAS.

Lucerito Mijares sufre fractura: «Seguiré con mis muletas»

En cuanto a los cuestionamientos sobre la obra en los próximos días y la posibilidad de ser reemplazada por otra actriz, la menor declaró que el productor le dijo que esta obra era para ella y por esa razón, tiene el compromiso de seguir fiel al show. Además, destacó que le dijeron que sin ella no había obra y no piensa cancelar.

«El productor me dijo que esta obra se hizo para mí, y por más adolorida que esté el show debe continuar. El productor me dijo: ‘si no estás tú, no hay obra’. Entonces no pienso cancelar. Seguiré con mis muletas, mi carrito y teniendo mucho cuidado. La próxima semana me ponen otro yeso. Yo por mi parte no voy a dejar que esto se acabe», declaró. Archivado como: Lucerito Mijares sufre fractura