Lucerito Mijares responde a las críticas sobre su físico

Siguiendo el legado familiar

Y es que la idea de comprometerse con los exigentes horarios de grabación de las novelas no parece ser su de su agrado.

A pesar de su entusiasmo, confesó: «Sí, pero saben que el llamado a las 5 de la mañana diario, me parte. No puedo, no, no, no, no aguanto ni a las 10 de la mañana, me cuesta muchísimo trabajo».

Pese a sus reticencias, como profesional, deja abierta la posibilidad de entrar al mundo de las telenovelas, admitiendo darse la oportunidad si se presenta.

«Pero si alguna vez se arma una telenovela, yo más que feliz», respondió la hija de Lucero y Mijares sobre la idea de aparecer en televisión.