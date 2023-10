Hija de Lucero y Manuel Mijares revela estar decepcionada por Peso Pluma

«Vi un video de cómo recibía a un fan que tenía parálisis cerebral. ¡Híjole! No, no, no», dijo durante la entrevista la famosa actriz.

Y es que la periodista aseguró que Peso Pluma no trata bien a los miembros de la prensa durante sus encuentros con el cantante.

Lucerito Mijares desilusionada

«Los trata de la fregada», dijo la periodista a Lucerito Mijares junto al resto de los reporteros que se encontraban en el estreno de ‘Cirque du Solei: Corteo’.

«¿Cómo creen? Ay no, ya, entonces ya no», dijo la hija de Lucero y Manuel Mijares a los medios refiriéndose al famoso cantante.

Fue entonces que le cuestionaron si encontraba guapo Peso Pluma, a lo que Lucerito señaló que el físico no es a lo que le da tanta importancia.

«Es que su físico no tanto, pero pues su personalidad… Digo ahorita, ya que me dijeron esto, me desilusionó», respondió la actriz.