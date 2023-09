Lucerito Mijares ¿enamorada de Peso Pluma?; Revela sus ‘amores’

La joven no escatimó en halagos hacia el respetado periodista Javier Poza, quien respondió de manera positiva a sus declaraciones.

La hija de Manuel Mijares y Lucero compartió sus sentimientos hacia Peso Pluma, aunque reconoció que no es fan del reguetón.

La admiración de la artista por Peso Pluma

«En lo personal, a mí no me gusta el reguetón… Está padrísimo porque son muy jóvenes, Creo que Peso Pluma tiene 20 años», dijo Lucerito.

«Vi un video donde recibía a un fan que tenía, creo, parálisis cerebral, ¡híjole!», compartió la joven artista a Anette Cuburu.

«No, no, no, o sea quiero que se case conmigo, lo amé; lo amé, lo amé, fue un adorado», señaló la hija de Manuel Mijares.

«Y pues no, no pensé que fuera así la verdad, me llamó muchísimo la atención», confesó la protagonista de la obra musical ‘El Mago’.