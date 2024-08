Lucerito Mijares hace inesperada revelación tras sufrir críticas a su físico

Lucerito Mijares buscó ayuda psicológica

Críticas sobre su físico la afectaron

Reveló su experiencia en entrevista

Lucerito Mijares recordó cómo enfrentó los duros comentarios sobre su imagen, realizados por los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón San Cristóbal.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Lucerito Mijares, hija de los cantantes Lucero y Mijares, reveló que recibió ayuda psicológica para superar la situación.

La artista de 19 años admitió que, aunque aparentó fortaleza en público, tuvo que buscar apoyo profesional para manejar el escrutinio recibido.

“Estos comentarios pueden afectar la vida de alguien”, dijo Lucerito, señalando que el bullying puede llevar a consecuencias graves, como el suicidio.

“La verdad me importó un poco. Afortunadamente, me tocó a mí y no a alguien que realmente lo sufriera más”, reflexionó la joven artista.

Lucerito también habló sobre cómo la noticia se volvió viral y cómo su reacción fue como un “bombazo” en redes sociales y medios de comunicación.

La protagonista de *El Mago (The Wiz)* reveló que sus padres la han protegido bien y que no suele llorar por este tipo de situaciones.

“Mis papás me han blindado muy bien. No soy de irme a mi cuarto a llorar”, agregó, demostrando su fortaleza ante la adversidad.