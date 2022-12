LSU vs. Georgia: Juego de campeonato de la SEC de Georgia

Un intento de gol de campo bloqueado devuelto para touchdown en el primer cuarto marcó la pauta. Los Bulldogs No. 1 (13-0) acumularon 35 puntos antes del medio tiempo y nunca miraron hacia atrás en una victoria de 50-30 sobre el No. 14 LSU en Atlanta.

Georgia se dispuso el sábado a hacer lo que no pudo hacer el año pasado en su temporada de campeonato nacional: ganar un título de la SEC . Los Bulldogs no solo ganaron, sino que lo hicieron de manera convincente en un juego que parecía que podría haber sido una derrota aún mayor si el entrenador Kirby Smart hubiera mantenido el pie en el acelerador.

Los Bulldogs dieron un buen enfrentamiento

Para Georgia, el viaje apenas comienza. Los Bulldogs serán el claro sembrado No. 1 en la eliminatoria de fútbol americano universitario y jugarán en el Peach Bowl en Atlanta en la víspera de Año Nuevo. Georgia busca convertirse en el primer equipo en una década en ganar campeonatos nacionales consecutivos. Está buscando ser un campeón invicto esta temporada.

