“Esperaba eso”, dijo Daniels sobre su récord escolar recién establecido y su prolífica racha de dos juegos. “Sé lo que soy capaz de hacer”. Deleitándose con el rotundo triunfo sobre un rival histórico y de alto rango, los fanáticos de LSU irrumpieron en el campo cuando terminó el juego. Ahora LSU (6-2, 4-1 SEC) está de regreso en la carrera para ganar el SEC Oeste, si los Tigres pueden vencer al No. 6 Alabama.

La actuación le dio a Daniels el récord de LSU de touchdowns por tierra en una temporada por un mariscal de campo con nueve. Daniels también ha contabilizado 11 TD por tierra o pases combinados en el lapso de dos juegos. Tuvo tres de cada uno en una victoria por 45-35 en Florida el pasado fin de semana, de acuerdo con la Agencia The Associated Press .

LSU Football Ole Miss. El dinamismo del mariscal de campo de LSU, Jayden Daniels, ha engañado a las defensivas en partidos consecutivos. Daniels corrió para tres touchdowns y lanzó dos anotaciones, y LSU se recuperó de un déficit temprano de dos touchdowns para darle al No. 7 Mississippi su primera derrota esta temporada, 45-20 el sábado.

Ole Miss estaba tratando de comenzar 8-0 por primera vez desde 1962, pero el entrenador Lane Kiffin lamentó el colapso de su equipo después de un buen comienzo. “Dije toda la semana que tenían jugadores de élite y que será difícil ganar contra estos muchachos”, dijo Kiffin sobre los Tigres. “Nos empujaron. … Hicieron un muy buen trabajo y nosotros no hicimos mucho bien en defensa. Obviamente no fue una buena sensación al final”.

Un juego casi perfecto

Casi todo salió bien para LSU en la segunda mitad. Incluso la penalización por conducta antideportiva del linebacker Harold Perkins después de una parada en tercera oportunidad en la yarda 15 de los Rebels a principios del último cuarto no pudo cambiar el rumbo a favor de los Rebels. 11 puntos abajo en ese momento, Ole Miss terminó teniendo que despejar de todos modos minutos después, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Daniels luego condujo a los Tigres 75 yardas para un touchdown para poner el marcador 38-20. “La línea ofensiva estuvo sobresaliente y detuvo el juego al final”, dijo Kelly. La defensa de LSU golpeó a Ole Miss QB Jaxson Dart en la segunda mitad. El QB de los Rebels terminó con 19 de 34 para 284 yardas. Con Ole Miss conduciendo para un posible TD de la ventaja en el tercer cuarto, Dart fue interceptado en la zona de anotación de LSU por Joe Foucha en un pase lanzado bajo la presión del apoyador Micah Baskerville. Archivado como: LSU Football Ole Miss