No solo hay opciones para el Play Station, una de las mejores opciones para la consola de Xbox Series y Xbox One es el juego de Forza Motorsport 7. Uno de los mejores títulos que actualmente se encuentra en el top de juegos de autos como recomendación para este año del 2023, según la fuente .

Need for Speed: Rivals

No podía faltar en este listado también una nueva versión de la saga de Need for Speed, hablamos de Need for Speed: Rivals un excepcional videojuego de conducción arcade que mantenía toda la adrenalina de la saga. De la marca EA este título se ha convertido en toda una experiencia sumamente divertida.

La nueva franquicia se encuentra disponible para las consolas de PlayStation 4 y Xbox One, donde podrás disfrutar tuneando tus coches a tu gusto, con unos graficos increibles. Cabe mencionar que la banda sonora viene tan frenética como en las demás versiones que han salido a los largo de los años. Archivado como: Los videojuegos más populares de autos