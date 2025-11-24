“Enaltecer la dignidad… “: Los Tigres del Norte toman decisión para ponerle un alto a Trump y ayudar a inmigrantes

Tigres del Norte sobre inmigrantes

Campaña contra narrativa xenófoba

Huerta denuncia discriminación

Una coalición de artistas y líderes comunitarios, encabezada por Los Tigres del Norte y la histórica activista Dolores Huerta, impulsa una campaña nacional que busca reivindicar los aportes de los inmigrantes y contrarrestar la retórica xenofóbica asociada a la política migratoria de la Administración Trump.

La iniciativa, promovida por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC), pretende cerrar el año elevando un mensaje de dignidad, justicia y respeto hacia las comunidades migrantes.

Pedro Ríos, director del programa fronterizo EE.UU.-México del AFSC, explicó que la campaña se centra en “enaltecer la dignidad de los inmigrantes, destacar sus contribuciones y contrarrestar las narrativas dañinas”.

Para el activista, se trata de un mensaje urgente en un clima político marcado por operativos migratorios agresivos. “No podemos dejar que las narrativas falsas sobre los inmigrantes sigan aumentando”, advirtió Ríos en declaraciones a EFE. Por ello, organizaciones y figuras públicas están sumando sus voces para enviar un mensaje de apoyo a millones de familias afectadas.

Artistas uniendo fuerzas por un mensaje común

Los Tigres del Norte, una de las agrupaciones latinas más influyentes en Estados Unidos, grabaron un video especial como parte de la campaña. En el mensaje recuerdan que ellos mismos son inmigrantes y que forman parte “del alma” del país que los recibió.

El grupo destaca la importancia de los trabajadores migrantes en el desarrollo económico y social de Estados Unidos.

Subrayan que casi la mitad de la fuerza laboral nacida en el extranjero es latina, un sector profundamente afectado por redadas y operativos federales.

La banda, ganadora del Grammy, insiste en que esta comunidad merece “dignidad, respeto y justicia”. Su participación busca animar a otros latinos —documentados o nacidos en EE. UU.— a solidarizarse con quienes enfrentan deportaciones o persecución.

Dolores Huerta alerta sobre ataques a comunidades indígenas

La legendaria sindicalista Dolores Huerta, cofundadora de la Unión de Trabajadores Agrícolas, también se sumó para denunciar los efectos de los operativos migratorios.

Huerta advirtió que las comunidades indígenas, históricas habitantes del continente, también están siendo blanco de estas políticas.

“Se está acosando a las personas por el color de su piel; es una limpieza étnica”, denunció la activista en un comunicado. Su mensaje busca visibilizar a quienes, aun siendo originarios del territorio, son afectados por prejuicios y controles migratorios.

La campaña pretende amplificar historias y voces que suelen quedar fuera de la conversación pública. Y, según el AFSC, su objetivo es impulsar empatía y acción comunitaria ante el clima de hostilidad.