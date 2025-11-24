“Enaltecer la dignidad… “: Los Tigres del Norte toman decisión para ponerle un alto a Trump y ayudar a inmigrantes
Publicado el 11/24/2025 a las 16:58
- Tigres del Norte sobre inmigrantes
- Campaña contra narrativa xenófoba
- Huerta denuncia discriminación
Una coalición de artistas y líderes comunitarios, encabezada por Los Tigres del Norte y la histórica activista Dolores Huerta, impulsa una campaña nacional que busca reivindicar los aportes de los inmigrantes y contrarrestar la retórica xenofóbica asociada a la política migratoria de la Administración Trump.
La iniciativa, promovida por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC), pretende cerrar el año elevando un mensaje de dignidad, justicia y respeto hacia las comunidades migrantes.
Pedro Ríos, director del programa fronterizo EE.UU.-México del AFSC, explicó que la campaña se centra en “enaltecer la dignidad de los inmigrantes, destacar sus contribuciones y contrarrestar las narrativas dañinas”.
Para el activista, se trata de un mensaje urgente en un clima político marcado por operativos migratorios agresivos. “No podemos dejar que las narrativas falsas sobre los inmigrantes sigan aumentando”, advirtió Ríos en declaraciones a EFE. Por ello, organizaciones y figuras públicas están sumando sus voces para enviar un mensaje de apoyo a millones de familias afectadas.
Artistas uniendo fuerzas por un mensaje común
Los Tigres del Norte, una de las agrupaciones latinas más influyentes en Estados Unidos, grabaron un video especial como parte de la campaña. En el mensaje recuerdan que ellos mismos son inmigrantes y que forman parte “del alma” del país que los recibió.
El grupo destaca la importancia de los trabajadores migrantes en el desarrollo económico y social de Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Jenni Rivera está viva? Salen a la luz las imágenes que presuntamente confirman las sospechas
Subrayan que casi la mitad de la fuerza laboral nacida en el extranjero es latina, un sector profundamente afectado por redadas y operativos federales.
La banda, ganadora del Grammy, insiste en que esta comunidad merece “dignidad, respeto y justicia”. Su participación busca animar a otros latinos —documentados o nacidos en EE. UU.— a solidarizarse con quienes enfrentan deportaciones o persecución.
Dolores Huerta alerta sobre ataques a comunidades indígenas
La legendaria sindicalista Dolores Huerta, cofundadora de la Unión de Trabajadores Agrícolas, también se sumó para denunciar los efectos de los operativos migratorios.
Huerta advirtió que las comunidades indígenas, históricas habitantes del continente, también están siendo blanco de estas políticas.
“Se está acosando a las personas por el color de su piel; es una limpieza étnica”, denunció la activista en un comunicado. Su mensaje busca visibilizar a quienes, aun siendo originarios del territorio, son afectados por prejuicios y controles migratorios.
La campaña pretende amplificar historias y voces que suelen quedar fuera de la conversación pública. Y, según el AFSC, su objetivo es impulsar empatía y acción comunitaria ante el clima de hostilidad.
Reconocidas figuras del entretenimiento como Los Tigres del Norte se han unido a líderes como Dolores Huerta para impulsar una campaña que busca reivindicar los aportes de los inmigrantes. #ImpactoLatino #Inmigrantes #TigresdelNorte #DoloresHuertahttps://t.co/VJ7LP5E5TJ pic.twitter.com/0t9ZVxTs88
— Impacto Latino (@ImpactoLatino) November 24, 2025
Más figuras se unen para cerrar el año con un mensaje de unidad
El proyecto ha sumado a actores como Tonatiuh, Melissa Barrera y Mishel Prada, además de cantantes como Chiquis y Marisela. También participan Wil-Dog Abers de Ozomatli y personalidades de radio y televisión como Don Cheto y Said García Solís.
Barrera explicó en un comunicado su motivación para unirse a la iniciativa. “Como orgullosa actriz mexicana… he presenciado de primera mano la fuerza, la resiliencia y la belleza que los inmigrantes aportan a este país”, afirmó.
La actriz añadió que “no somos foráneos; somos parte integral de la esencia de los Estados Unidos de América”, en un mensaje dirigido a toda la comunidad latina. Su participación se suma al llamado para reconocer el papel fundamental de los inmigrantes en la identidad nacional.
Ríos anticipó que más figuras podrían incorporarse en las próximas semanas. “Necesitamos unir nuestras fuerzas y defender nuestro legado en este país”, puntualizó el activista, dejando abierta la posibilidad de extender la campaña hasta 2026.