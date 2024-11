Los Simpson por primera vez fallan en unas de sus profecías

El miércoles, se confirmó que Donald Trump ha ganado las elecciones de 2024, poniendo fin a las predicciones de algunos fanáticos de que Kamala Harris se convertiría en la próxima presidenta de Estados Unidos.

En medio de una contienda electoral intensa, muchos se habían aferrado a la posibilidad de que el pronóstico de la popular serie animada se hiciera realidad.

Durante años, el programa de televisión ha captado la atención al anticipar algunos de los eventos futuros más inesperados.

Uno de sus episodios más recordados, «Bart to the Future», muestra a Lisa Simpson como presidenta de Estados Unidos en un escenario con algunas similitudes con la situación política actual.

For the first time, i’n really glad that the Simpsons predictions turned out to be wrong.

Donald J. Trump has officially being elected as the President of the United States 🇺🇸

Nothing makes me happier than this

Make America Great Again#USAElection2024 #ElectionDay $TRUMP pic.twitter.com/K2lS6HVTAt

— 𝕮𝖗𝖞𝖕𝖙𝖔 𝕿𝖎𝖙𝖆𝖓 ⛩️ (@crypto_tytn) November 6, 2024