Critican con todo a los Rivera

No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a lo dicho por Martín Urieta respecto a que los Rivera les quitan el 80 por ciento a los compositores y no les fue nada bien: “Qué poca su madrina, pues si yo fuera compositor me pondría de acuerdo con los demás compositores para ya no darles letras de canciones o llegar a un acuerdo de mitad y mitad”.

“Deberíamos no hablar ya de los Rivera, son problemáticos y son puro chisme, ya se acabó la que sí cantaba ya ellos son 0 a la izquierda”, “Qué asco de los Rivera”, “Tan finos ellos, sinvergüenzas”, “Qué bárbaros, se pasan”, “El padre de Jenni estafó a Chalino Sánchez, su familia no es dueño de su música y mucho menos les toca regalías. Los Rivera son unos ridiculos, la mayoría de las canciones de Jenni son covers de otros artistas. Cantantes sin compositores no son nada” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).