Los mejores momentos que marcaron Miss Universo 2025 en Tailandia
Publicado el 11/22/2025 a las 17:54
- Mejores momentos de Miss Universo
- Histórico debut de Palestina
- Gala llena de sorpresas
La 74ª edición de Miss Universo, realizada en Tailandia, dejó una serie de momentos inolvidables que rápidamente se posicionaron entre los más comentados del certamen.
Con una producción de alto nivel y 122 candidatas en competencia, el evento logró mantener al público cautivo con moda, cultura, emoción y sorpresas.
El protagonismo absoluto recayó en Fátima Bosch, representante de México, quien obtuvo la corona y se convirtió en la nueva Miss Universo 2025.
Su triunfo confirmó las expectativas del público latino y marcó un nuevo capítulo histórico para su país.
Una gala marcada por estrenos y sorpresas
El certamen inició con fuerza gracias a la vibrante puesta en escena de los organizadores tailandeses, quienes retomaron la producción después de siete años.
Las delegadas desfilaron mostrando la diversidad cultural de sus países y conectando fácilmente con la audiencia global.
Los discursos, presentaciones y dinámicas del evento generaron múltiples reacciones en redes sociales desde los primeros minutos.
Desde fallas menores en pasarelas hasta momentos emotivos en el escenario, la edición 2025 destacó por su energía constante.
La histórica participación de Palestina
Uno de los momentos más significativos fue el debut de Palestina en Miss Universo.
La modelo Nadeen Ayoub, de 27 años, no solo se presentó por primera vez en el concurso, sino que avanzó hasta el Top 30.
Su clasificación generó una ovación espontánea y un sentimiento colectivo de celebración en el Impact Arena.
El anuncio de su nombre quedó grabado como un hito para la participación de nuevas naciones en el certamen.
Dominio latino en el Top 12
Las latinas dieron un golpe de autoridad durante la selección del Top 12.
De forma casi consecutiva, seis de las primeras siete mencionadas pertenecían a América Latina: Chile, Colombia, Cuba, México, Puerto Rico y Venezuela.
La racha se interrumpió momentáneamente con el anuncio de Miss Guadalupe, pero retomó fuerza con la presencia de China, Filipinas, Tailandia, Malta y Costa de Marfil.
La actuación latina reafirmó la influencia regional dentro del concurso.
El análisis del traje de gala de Venezuela
El desfile en vestido de gala fue otro de los momentos más admirados por la audiencia.
La experta en moda Luz Karime Granados destacó la presentación de la venezolana Stephany Abasali.
Describió su atuendo como una mezcla perfecta entre elegancia real, tradición latina y detalles tailandeses.
La experta elogió la estructura, los bordados dorados y la impecable postura de la candidata.
El emotivo adiós de Victoria Kjaer
La reina saliente, Victoria Kjaer, cautivó al público con un discurso cargado de orgullo y nostalgia.
Con lágrimas en los ojos, agradeció su reinado y el apoyo recibido, dejando una huella emocional en la audiencia.
Su mensaje fue aplaudido como uno de los más sinceros de los últimos años.
La danesa se despidió consolidándose como una de las reinas más queridas de la historia reciente.
El momento final: la coronación de Fátima Bosch
La recta final estuvo llena de tensión y emoción desde la quinta finalista: Costa de Marfil.
Filipinas ocupó el cuarto lugar y Venezuela obtuvo la tercera posición, dejando a Tailandia y México como las últimas contendientes.
Cuando el nombre de Fátima Bosch resonó en el Impact Arena, el público estalló en celebración.
El abrazo inmediato de Stephany Abasali y Olivia Yacé simbolizó el espíritu deportivo del certamen y selló una final inolvidable, según ‘US Magazine‘.