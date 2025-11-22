Los mejores momentos que marcaron Miss Universo 2025 en Tailandia

Mejores momentos de Miss Universo

Histórico debut de Palestina

Gala llena de sorpresas

La 74ª edición de Miss Universo, realizada en Tailandia, dejó una serie de momentos inolvidables que rápidamente se posicionaron entre los más comentados del certamen.

Con una producción de alto nivel y 122 candidatas en competencia, el evento logró mantener al público cautivo con moda, cultura, emoción y sorpresas.

El protagonismo absoluto recayó en Fátima Bosch, representante de México, quien obtuvo la corona y se convirtió en la nueva Miss Universo 2025.

Su triunfo confirmó las expectativas del público latino y marcó un nuevo capítulo histórico para su país.

Una gala marcada por estrenos y sorpresas

El certamen inició con fuerza gracias a la vibrante puesta en escena de los organizadores tailandeses, quienes retomaron la producción después de siete años.

Las delegadas desfilaron mostrando la diversidad cultural de sus países y conectando fácilmente con la audiencia global.

Los discursos, presentaciones y dinámicas del evento generaron múltiples reacciones en redes sociales desde los primeros minutos.

Desde fallas menores en pasarelas hasta momentos emotivos en el escenario, la edición 2025 destacó por su energía constante.