Los hijos de Shakira y Piqué debutan en la música con emotivo tema ‘The One’

Hijos de Shakira The One

Milan y Sasha debutan en la música

Let it Beat produce tema

Los hijos de Shakira y Gerard Piqué acaban de dar su primer gran paso en el mundo de la música con una producción que ha causado sensación en redes y plataformas digitales.

Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, son los protagonistas de la canción The One, con la que oficialmente inician su camino artístico ante la mirada atenta del público y la emoción de su famosa madre.

Milan no solo escribió la letra del tema, sino que también puso su voz como vocalista principal, mientras que Sasha demostró su talento al hacerse cargo de la batería.

La canción fue lanzada como parte de una colaboración con la cantante Mila V. y está producida por la fundación Let it Beat Academy, dirigida por los músicos argentinos Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra.

Milan y Sasha sorprenden con su primera canción

Let it Beat Academy promueve el talento de jóvenes artistas a través de su programa Next Generation of Artists, que impulsa carreras musicales entre adolescentes de 10 a 20 años.

The One forma parte del álbum ALL FOR YOU, recientemente publicado por la fundación, y ya puede escucharse en plataformas como YouTube, donde ha superado las 150,000 visualizaciones en pocos días.

Shakira, visiblemente conmovida por el estreno de sus hijos, compartió en su cuenta de Instagram un fragmento del videoclip con el mensaje: “¡Qué regalo más lindo para este día!”, haciendo referencia al Día de la Madre, celebrado este domingo en varios países.

El tema fue presentado en vivo por los pequeños la semana pasada durante una gala organizada en Miami por Let it Beat Academy, en la que Shakira estuvo presente aplaudiendo con orgullo a sus hijos.