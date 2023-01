La comunidad artística de Estados Unidos se vistió de luto en ese día, y decenas de famosos subieron tributos a sus redes sociales, recordando los mejores momentos de Jordan, quien interpretó a icónicos personajes en la pantalla chica, teniendo participaciones especiales en sitcoms como Modern Family y Will & Grace.

Entre los famosos de EEUU que murieron en 2022 está un comediante que se ganó el corazón de todos: Leslie Jordan. El 24 de octubre de 2022, cuando iba en camino al set de filmación de la serie de televisión ‘Call Me Kat’, el actor Leslie Jordan tuvo un accidente automovilístico que acabó con su vida de manera instantánea. Después de algunas horas, se supo que el comediante había perecido por un problema de salud que le hizo perder el control del volante.

Kelly Rizzo, esposa de Saget, confirmó la noticia y pidió respeto al trágico momento por el que ella y su familia atravesaban. Unas semanas después, varios portales de noticias confirmaron que la muerte de Saget, quien falleció mientras dormía, se había debido a un golpe en la cabeza del que ya no pudo recuperarse.

El principio del 2022 prometía ser una época de importantes éxitos para Bob Saget; sin embargo, durante las primeras horas del 9 de enero de ese año, se dio a conocer que el actor y comediante había sido encontrado muerto en una habitación de hotel de Florida, donde se encontraba dando algunos shows de stand up.

Liotta se une así a la lista de famosos de EEUU que murieron en 2022: de forma inesperada y causando una gran conmoción entre la comunidad artística. Las autoridades recibieron una llamada de la prometida de Liotta, quien aseguró que el actor no reaccionaba; al llegar, lo declararon muerto, y aseguraron que este había muerto de manera repentina mientras dormía.

2. Kirstie Alley

Entre los famosos de EE.UU. que murieron en 2022 se encuentra la actriz Kristie Alley, cuyo fallecimiento se dio a conocer por medio de un comunicado emitido por sus hijos, Lillie y William, quienes ofrecieron algunos detalles del deceso y explicaron que este se había debido a complicaciones derivadas de un cáncer.

Kirstie Alley, quien alcanzó una gran popularidad en la década de los 80s, saltó a la fama gracias a películas como Look Who’s Talking, Stark Trek y It Takes Two; compartió escena con actores de la talla de John Travolta, Amy Adams, Tom Selleck y Jake Gyllenhaal, entre otros.