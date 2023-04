Gracias a su trabajo como comediante de stand up, la actriz Sandra Bullock le ofreció a Lopez un programa de comedia, y desde entonces, se dio a conocer como un icono de la comunidad hispana en Estados Unidos gracias a las anécdotas y referencias culturales que incluyó en sus diálogos. Además, también es un defensor de la comunidad hispana, promoviendo en todo momento la igualdad y la justicia para los latinos.

George Lopez es un actor, comediante de stand up y presentador de televisión nacido el 23 de abril de 1961 en Los Ángeles, California, en el seno de una familia de ascendencia mexicana. A muy temprana edad, Lopez fue abandonado por sus padres, y fue criado por su abuela; a pesar de las dificultades, encontró en el humor una poderosa herramienta para enfrentar la vida.

Hollywood no sería lo mismo sin el talento de estas estrellas

Además de aparecer en comedias, Longoria ha destacado por producir y dirigir en importantes series como ‘Gordita Chronicles’, ‘Jane the Virgin’, ‘Telenovela’ y ‘Devious Maids’. En el ámbito personal, la actriz ha fundado varias organizaciones benéficas, encabezadas por la Fundación Eva Longoria, centrada en ayudar a mujeres latinas a alcanzar su potencial por medio de la educación y el emprendimiento.

2. Gloria Estefan

Gloria Estefan es un referente de la música y de la herencia hispana en Estados Unidos. Cantante, compositora, actriz y empresaria, la artista de origen cubano ha encontrado en Estados Unidos un hogar para dar a conocer su gran talento y vender más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Su trayectoria inició con el grupo Miami Sound Machine, con el que grabó éxitos como ‘Conga’ y ‘Get On Your Feet’; tiempo después de consolidarse como solista, Estefan incursionó en el cine y la televisión, participando en varias películas y en series como ‘One Day At A Time’. Durante su trayectoria, ha recibido múltiples premios y nominaciones, entre ellos varios Grammys.