Al parecer, siguen los dimes y diretes entre Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera

Ahora, el exvocalista de La Original Banda El Limón no se queda con las ganas y se le va con todo a quien fuera su esposa en su nueva canción

“Esa sí es voz, no ching…deras”, le dicen usuarios Y en lo que parece ser el cuento de nunca acabar, en esta ocasión Lorenzo Méndez, quien fuera vocalista de La Original Banda El Limón, no se queda con las ganas y se le va con todo a quien fuera su esposa, Chiquis Rivera, en su nueva canción y las reacciones no se hicieron esperar. A pesar de que no están divorciados de manera oficial, desde hace varios meses se hizo público que Lorenzo y Chiquis estaban separados. Aunque cada vez es menos, en diferentes entrevistas se les ha preguntado a uno por el otro, pero cabe destacar que en su más reciente libro, Invencible, el cantante no quedó muy bien parado. Tras su separación de Lorenzo Méndez, Chiquis reconoció que comió de más En una entrevista que concedió al programa Ventaneando en su reciente visita a México, a donde viajó para promocionar su disco Abeja reina, Chiquis Rivera dijo que no habló en su momento de los abusos que sufrió por parte de Lorenzo Méndez porque entró en una profunda depresión. “Me separé durante la pandemia, yo creo que todos sufrimos parejito durante ese tiempo, y pues yo estaba pasando una separación y sí me entró una depre fuerte. No quería levantarme de la cama, en lugar de no comer comí de más, así que subí peso de más, yo siempre he sufrido de eso también, del peso, no me quería ni peinar ni maquillar, estaba sola”.

Chiquis reconoció que no quería casarse con Lorenzo Méndez En esta misma charla, la hija de Jenni Rivera compartió que, algo que entra en más detalles en su libro, ya no quería casarse con Lorenzo Méndez, pues descubrió que él no estaba listo para iniciar una nueva etapa en sus vidas. Con todo y eso, unieron sus vidas el 29 de junio de 2019. No pasó mucho tiempo para que los problemas se hicieran presentes, pues el cantante no superaba su problema con el alcohol y las drogas: “Eso (las adicciones) causa mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales. Si él hubiera seguido con el proceso del AA [Alcohólicos Anónimos], las cosas fueran muy diferentes”, dijo Chiquis Rivera para People en español.

“Esa sí es voz, no ching…deras” “Ahí les va de las nuevas rolas que están por salir… ¿Qué querías?”, escribió Lorenzo Méndez en su publicación más reciente en su cuenta oficial de Instagram, que se encargaron de retomar otras páginas. Sin esperar más, el cantante compartió una letra contundente ¿con dedicatoria especial a Chiquis Rivera? “Te la aventaste buena presumiendo con amigas, más no te dabas cuenta que a mí me causabas risa. Donde el fuego quemó siempre quedaron mil cenizas y el novio que te cargas en el ‘insta’ (Instagram) me seguía. Tal vez te imaginaste que sin tí no viviría, un hombre como yo no te lo encuentras en la esquina, ni en la televisión o en una famosa revista, lo mío fue real, lo tuyo fue pura mentira”.

Le dicen a Lorenzo Méndez que “ya era hora que respondiera” Usuarios de redes sociales se pusieron del lado del exvocalista de La Original Banda El Limón y le aplaudieron por haber compartido un fragmento de su nueva canción, la cual muchos aseguran se trata de un contundente mensaje a Chiquis Rivera: “Ya era hora que respondiera, porque al menos, Lorenzo si canta”. “Mejor que las canciones de aquella si, con sentimiento y con sentido y no nada más hablando de que todos le tienen envidia, que la quieren tumbar y copiándole las frases a su mamá”, “Y mira que a Lorenzo no le hace falta miel”, “La gran diferencia es que Lorenzo si canta y muy bien, no como otras que solo aúllan y se quedan sin aire” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).