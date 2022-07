Lorenzo Méndez confiesa que su última canción va dedicada a Chiquis

Ahora que oficialmente la expareja ya se divorció, luego de meses de haberlo pospuesto por diversos motivos, el intérprete de ‘Sal de mi vida’, le confesó a Despierta América que definitivamente, su nuevo tema si lleva dedicatoria para su ex esposa, terminando con todo tipo de rumores.

Y es que Lorenzo Méndez acaba de estrenar un nuevo tema musical, el cual, confesó que sí lleva una dedicatoria, y es nada más y nada menos que a su ex, Chiquis. Recordemos que la expareja estuvo envuelta en cientos de escándalos, ella confesando que sufría abuso doméstico por parte del vocalista, mientras que él también la acusó de maltrato.

Lorenzo Méndez canción Chiquis. ¿Sigue encendida la ‘llama del amor’? El ex vocalista de La Original Banda El Limón, habló con los medios en un evento en el que se encontraba, y dio algunas declaraciones en donde dejó mucho en qué pensar, refiriéndose todo el tiempo a su ya ex-esposa, Chiquis Rivera.

Lorenzo Méndez canción Chiquis: Se sincera y habla de si todavía le tiene amor a Chiquis

“Para nada, yo no estoy enamorado, le deseo siempre lo mejor. Soy una persona que no le desea el mal a nadie, aunque hayan pasado ‘cositas’, pero no le deseo nada malo. Siento que todo eso se le regresa a uno”. Aseguró el ex-vocalista de La Original Banda el Limón a Despierta América.

También le mencionaron al ex de Chiquis Rivera sobre lo que ella escribió en su libro lo cual, pudo haber afectado a Lorenzo, pues da a entender que no había ‘química’ en la intimidad. “Chiquis habla de la relación de ustedes, ¿No hubo enojo por lo que ella mencionó de ella tuvo que complacerse a sí misma?”. Lorenzo respondió que él no ha leído el libro, sin embargo mencionó que eso fue una ‘falta de respeto’. Archivado como: Lorenzo Méndez canción Chiquis