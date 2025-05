Lorenzo de Monteclaro aclara rumores : no le cancelaron la visa, espera documentos

El mensaje del cantante dejó claro que no ha perdido su visa de trabajo, simplemente está esperando que se le entregue la documentación necesaria para su ingreso a EE.UU.

«Mi cancelación se debe a situaciones ajenas a mi voluntad, ya que me encuentro en un proceso de espera de la documentación requerida para poderles cumplir en tiempo y forma”.

“Por medio del presente comunicado, me puede informarles que no podré asistir a las próximas presentaciones anunciadas del 23, 24 y 25 de mayo, en la gira de despedida de mi compañera Chelo ‘El adiós de una Grande’ en los Estados Unidos».

La locutora Ingrid Lazper confirmó esta información a través de su cuenta de Instagram.

“El equipo de nuestro querido Lorenzo de Monteclaro me confirma por ahora no se le canceló la visa al cantante, simplemente están en espera de la resolución de aprobación que no llegó a tiempo, por ello la cancelación del show”, escribió Lazper.

Este mensaje fue replicado por el propio cantante en sus redes sociales.

También Joel Elizalde, hermano del fallecido cantante Valentín Elizalde, intervino para desmentir los rumores.