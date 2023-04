AMLO decidió aparecer durante un video en donde se le puede ver caminando por Palacio Nacional, donde se toma su tiempo para explicar lo sucedido con su contagio de COVID-19. Cabe recordar que fue el paso domingo 23 de abril cuando el presidente mexicano reveló que había salido positivo, según la Agencia The Associated Press .

López Obrador reaparece coronavirus: Rompe el silencio

“Ahora que me he vuelto a enfermar llama mucho la atención el odio de algunas personas que quisieran que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera. Ya hasta me producen sentimientos de afecto, porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos. Los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio. No hay que desearle mal a nadie, hay que aplicar el principio del amor al prójimo, y sí es impresionante”, dijo el presidente.

López Obrador relató que cuando se encontraba en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, la enfermedad le “hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión… como que me quedé dormido, fue una especie de vaguido (desvanecimiento)”, aunque aclaró que nunca perdió el conocimiento. Archivado como: López Obrador reaparece coronavirus