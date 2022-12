“Qué desgracia más grande”

Lolita Ayala preocupa a sus seguidores al aparecer en silla de ruedas y con oxígeno

La periodista mexicana aún sufre secuelas del accidente aéreo que tuvo en 2015

“Que Dios la siga protegiendo”. Cuando se creía que había pasado lo peor, la periodista mexicana Lolita Ayala, que por muchos años fue conductora de uno de los noticieros más importantes de Televisa, preocupa a sus seguidores al aparecer en silla de ruedas y con oxígeno, pues aún sufre secuelas del accidente aéreo que casi le cuesta la vida hace poco más de 7 años.

Cabe recordar que fue en agosto del 2015 que la presentadora de televisión, cuando se dirigía a Chihuahua a entregar estufas ecológicas a personas de escasos recursos de ese estado, sufrió un grave accidente. El helicóptero en el que viajaba con el entonces gobernador César Duarte se desplomó. A pesar de lo aparatoso de la escena, no hubo pérdidas humanas que lamentar.

¿Qué tiene Lolita Ayala?

Captada a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un video que está disponible en el canal oficial de YouTube del programa Hoy de Televisa, Lolita Ayala comentó que en esa ocasión, en la que estuvo a punto de perder la vida, el helicóptero en el que viajaba se quedó sin gasolina y ‘se vino para abajo de 30 metros’.

“De milagro no nos matamos ninguno. Gracias a Dios estoy viva, pero me rompí toda la columna. Poco a poco (refiriéndose a que está saliendo adelante luego de someterse a varias cirugías), ya que la rehabilitación es muy lenta y la pierna derecha, que me rompí el fémur y la cadera está malita, no puedo todavía pisar bien”, expresó Lolita, quien estuvo casada con el también periodista Jorge Berry.