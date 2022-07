La intérprete de ‘Abeja Reina’ se lució en el escenario, cantó sus canciones más populares y el público estaba feliz de verla ahí. Pero al parecer, no a todo mundo le gustó la interpretación de Chiquis, pues las caras de la jueza Lola Cortés, dieron mucho de que hablar en el momento en el que Chiquis estaba sobre el escenario. Archivado como: Lola Cortés presentación Chiquis

La artista, está de regreso en la nueva edición que se está transmitiendo en La Academia, es de las juezas más queridas y que seguridad y talento poseen. No todos están de acuerdo con su manera de ser, pero la verdad es que tiene muchos fans. El día de ayer tuvieron una invitada especial en el show…

La gente comenzó a notar las miradas ‘juzgadoras’ de Lola

Mientras que Chiquis, quien portaba un traje amarillo y negro, representando su más reciente álbum, Abeja Reina, la cámara apuntaba las miradas de la jueza de 51 años, quien de repente se veía como si no le estuviera gustando como estaba cantando la hija de Chiquis Rivera.

La gente no dejó pasar la oportunidad de comentar cosas en donde, decían que claramente a Lola Cortés no le estaba gustando para nada la interpretación de Chiquis. Además, también se le empezó a comparar mucho a la hija de Jenni, con la ex participante del reality, Jolette, con quien Lola Cortés tuvo muchos problemas. Archivado como: Lola Cortés presentación Chiquis